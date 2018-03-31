Випуск новин за 15:00: Візит Періс Хілтон до Львова. Будівельний бум в Україні

У випуску новин за 31 березня станом на 15:00 – приїзд Періс Хілтон до Львова спричинив ажіотаж. Разом із зіркою прилетів і її наречний актор Кріс Зілка, дідусь якого був українцем. В Україні у 2017 році в експлуатацію ввели понад 10 мільйонів квадратних метрів житла.

Також у випуску: На фронті загинув український військовослужбовець, а російські окупаційні війська просунулись вперед на Світлодарській дузі. Великоднє перемир'я протрималося лише 10 хвилин. Історія про бійця, який у 19 років став командиром. До кінця доби чиновники мають задекларувати майно за 2017 рік, а США знову закликали українську владу скасувати електронне декларування для активістів. У Польщі на вїзді до України у чергах стоять сотні машин. Карлес Пучдемон попросив Ангелу Меркель не видавати його Іспанії.