Випуск новин за 15:00: Візит Зеленського до Мюнхена. Смерть від коронавірусу в Європі

У випуску новин за 15 лютого станом на 15:00 – Володимир Зеленський озвучив у Мюнхені своє бачення врегулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, Президент пропонує продовжити процес розведення сил на лінії розмежування за секторальним принципом. Перша смерть від коронавірусу в Європі. У Франції померла 80-річна туристка з Китаю.

Також у випуску: На полях Мюнхенської безпекової конференції міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що буде з бортовими самописцями збитого українського боїнга. На Гаїті 15 дітей загинули у напівлегальному дитячому будинку. У Карпатах надзвичайники врятували п'ятьох туристів, які заблукали у високогір'ї.