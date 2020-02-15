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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 15:00: Візит Зеленського до Мюнхена. Смерть від коронавірусу в Європі

      Випуск новин

      У випуску новин за 15 лютого станом на 15:00 – Володимир Зеленський озвучив у Мюнхені своє бачення врегулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, Президент пропонує продовжити процес розведення сил на лінії розмежування за секторальним принципом. Перша смерть від коронавірусу в Європі. У Франції померла 80-річна туристка з Китаю.

      Також у випуску:

      На полях Мюнхенської безпекової конференції міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що буде з бортовими самописцями збитого українського боїнга.

      На Гаїті 15 дітей загинули у напівлегальному дитячому будинку.

      У Карпатах надзвичайники врятували п'ятьох туристів, які заблукали у високогір'ї.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин
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