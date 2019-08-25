Випуск новин за 15:00: Забіг у пам'ять про загиблих військових. Обвал мосту в Харкові
У випуску новин за 25 серпня станом на 15:00 – у Києві на Трухановому острові пройшов забіг у пам'ять про загиблих на Донбасі військових. До заходу долучилися понад 300 учасників. В Харкові поблизу Окружної дороги обвалилася частина мосту. На щастя, обійшлось без жертв.
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