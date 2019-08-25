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      Випуск новин за 15:00: Забіг у пам'ять про загиблих військових. Обвал мосту в Харкові

      Випуск новин 43

      У випуску новин за 25 серпня станом на 15:00 – у Києві на Трухановому острові пройшов забіг у пам'ять про загиблих на Донбасі військових. До заходу долучилися понад 300 учасників. В Харкові поблизу Окружної дороги обвалилася частина мосту. На щастя, обійшлось без жертв.

      Також у випуску: 

      На дитячому майданчику в Дніпрі діти облили бензином 8-річного хлопчика та підпалили. Зараз потерпілий перебуває у реанімації.

      У США через блискавку до лікарні потрапили шестеро людей.

      Протистояння з поліцейськими у Гонконгу спалахнули з новою силою: в середмісті активісти почали будувати барикади та палити багаття.

      У київському метро на десяти станціях більше не продаватимуть і не поповнюватимуть електронні картки для проїзду

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Харкова Новини Києва Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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