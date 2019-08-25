Випуск новин за 15:00: Забіг у пам'ять про загиблих військових. Обвал мосту в Харкові

У випуску новин за 25 серпня станом на 15:00 – у Києві на Трухановому острові пройшов забіг у пам'ять про загиблих на Донбасі військових. До заходу долучилися понад 300 учасників. В Харкові поблизу Окружної дороги обвалилася частина мосту. На щастя, обійшлось без жертв.

Також у випуску: На дитячому майданчику в Дніпрі діти облили бензином 8-річного хлопчика та підпалили. Зараз потерпілий перебуває у реанімації. У США через блискавку до лікарні потрапили шестеро людей. Протистояння з поліцейськими у Гонконгу спалахнули з новою силою: в середмісті активісти почали будувати барикади та палити багаття. У київському метро на десяти станціях більше не продаватимуть і не поповнюватимуть електронні картки для проїзду

Джерело: 24 канал