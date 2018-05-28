Випуск новин за 15:00: Загибель дівчинки на Донбасі. Аварія потягу з автобусом на Одещині

У випуску новин за 28 травня станом на 15:00 – проросійські бойовики обстріляли школу на Донбасі, загинула 15-річна дівчина. На Одещині автобус виїхав прямо під поїзд, загинула жінка.

Також у випуску: У Парижі іммігрант врятува дитину. Ситуація на фронті: ворог стріляє із важкого озброєння. Фейгін: вирок Сущенку суд оголосить 4 червня.