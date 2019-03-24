Випуск новин за 15:00: Загибель гірника на Львівщині. Реакція США на ув'язнення Гриба

У випуску новин за 24 березня станом на 15:00 – на глибині близько 500 метрів внаслідок обвалу породи загинув 41-річний шахтар з великим стажем та батько двох дітей. У Держдепартаменті США висловили незадоволення рішенням російського суду позбавити волі українця Павла Гриба через опозицію російській агресії.

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У Києві під посольство Російської Федерації люди вийшли на акцію підтримки Павла Гриба та інших політв'язнів України в Росії.

На Донбасі нарешті зменшилась кількість обстрілів. За минулу добу ворог тільки тричі порушив режим припинення вогню.

26 мільйонів українців вже підписали декларації із сімейними лікарями. Тим, хто цього ще не зробив, радять поквапитись.