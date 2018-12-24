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      Випуск новин за 15:00: "Замінування" в Одесі. Загроза повторного цунамі в Індонезії

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 грудня станом на 15:00 – одеські правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування автостанції "Привоз", а потім і залізничного вокзалу. Кінологи та вибухотехніки загрози не виявили. Страшна стихія в Індонезії забрала життя вже понад 300 людей, тривають рятувальні операції. Синоптики попереджають, що цунамі можуть повторитися.

      Також у випуску:

      Найгучніші події року в Україні, пов'язані із боротьбою з корупцією.

      Масштабна аварія в Індії: через густий туман на трасі зіткнулися 50 автомобілів, вісім людей загинули.

      Погода на католицьке Різдво: синоптики обіцяють хуртовини й заметілі.

      Теги: Випуск новин Новини Одеси Цунамі в Індонезії
      Джерело: 24 канал
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