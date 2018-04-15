Випуск новин за 15:00: Заробіток на сонячних панелях. Передача тіла зниклого військового
У випуску новин за 15 квітня станом на 15:00 – за твердженням експертів, українці можуть заробляти до 30 тисяч гривень на місяць завдяки "зеленому тарифу", просто встановивши на даху сонячні панелі. Бойовики віддали тіло загиблого бійця ЗСУ, український захисник зник на лінії розмежування тиждень тому.
Також у випуску:
Підтвердження російського походження "Новачка".
У Києві підірвали фасад Київенерго.
Ракетний удар по Сирії.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі