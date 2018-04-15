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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: Заробіток на сонячних панелях. Передача тіла зниклого військового

Випуск новин 79 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 квітня станом на 15:00 – за твердженням експертів, українці можуть заробляти до 30 тисяч гривень на місяць завдяки "зеленому тарифу", просто встановивши на даху сонячні панелі. Бойовики віддали тіло загиблого бійця ЗСУ, український захисник зник на лінії розмежування тиждень тому.

Також у випуску:

Підтвердження російського походження "Новачка".

У Києві підірвали фасад Київенерго.

Ракетний удар по Сирії.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Жертви Сонячна енергетика Енергетика Гроші
Джерело: 24 Канал
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