Випуск новин за 15:00: Засідання комітету ВР з безпеки і оборони щодо введення воєнного стану

У випуску новин за 26 листопада станом на 15:00 – указ президента №390 "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану" розглянули на профільному комітеті Верховної Ради.

Також у випуску: Комітет ВР одноголосно підтримав указ президента про введення воєнного стану. Для того, щоб Рада погодилась на введення воєнного стану, проголосувати "За" повинні щонайменше 226 депутатів.