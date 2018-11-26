Випуск новин за 15:00: Засідання комітету ВР з безпеки і оборони щодо введення воєнного стану
У випуску новин за 26 листопада станом на 15:00 – указ президента №390 "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану" розглянули на профільному комітеті Верховної Ради.
Також у випуску:
Комітет ВР одноголосно підтримав указ президента про введення воєнного стану.
Для того, щоб Рада погодилась на введення воєнного стану, проголосувати "За" повинні щонайменше 226 депутатів.
Джерело: 24 канал
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