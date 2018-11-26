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      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 15:00: Засідання комітету ВР з безпеки і оборони щодо введення воєнного стану

      Випуск новин 743 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 15:00 – указ президента №390 "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану" розглянули на профільному комітеті Верховної Ради.

      Також у випуску:

      Комітет ВР одноголосно підтримав указ президента про введення воєнного стану.

      Для того, щоб Рада погодилась на введення воєнного стану, проголосувати "За" повинні щонайменше 226 депутатів.

      Теги: Воєнний стан в Україні Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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