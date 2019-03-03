Випуск новин за 15:00: Затримання архієпископа Климента. Повалення Монументу слави у Львові
У випуску новин за 3 березня станом на 15:00 – російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі. У Львові з третьої спроби повалили 30-метровий радянський Монумент слави.
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Джерело: 24 канал
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