Випуск новин за 15:00: Затримання архієпископа Климента. Повалення Монументу слави у Львові

У випуску новин за 3 березня станом на 15:00 – російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі. У Львові з третьої спроби повалили 30-метровий радянський Монумент слави.

Також у випуску: Активісти "Національних дружин" та "Національного корпусу" прибули до Козина під Києвом, щоб пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. П'ять років тому у криму вбили першого кримського татарина, вбивць активіста досі не знайшли. Минулої доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших бійців, є поранений.