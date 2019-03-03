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      Випуск новин за 15:00: Затримання архієпископа Климента. Повалення Монументу слави у Львові

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 березня станом на 15:00 – російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі. У Львові з третьої спроби повалили 30-метровий радянський Монумент слави.

      Також у випуску: 

      Активісти "Національних дружин" та "Національного корпусу" прибули до Козина під Києвом, щоб пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського.

      П'ять років тому у криму вбили першого кримського татарина, вбивць активіста досі не знайшли.

      Минулої доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших бійців, є поранений.

      blog_ava
      Сотні активістів пікетують будинок Гладковського під Києвом: фото і відео
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини Криму Новини Херсона Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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