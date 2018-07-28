Випуск новин за 15:00: Заворушення у Секторі Газа. Затримання екс-президента Вірменії
У випуску новин за 28 липня станом на 15:00 – заворушення у секторі Газа спалахнули з новою силою, через них загинули щонайменше троє людей, ще близько 200 отримали поранення. Колишнього очільника Вірменії Роберта Кочаряна звинувачують у поваленні конституційного ладу, його заарештували на два місяці.
Також у випуску:
На Житомирщині обвалилась стіна студентського гуртожитку, зруйновано 25 кімнат, постраждалих немає.
До Японії наближається тайфун Джондарі, тому скасували понад 370 рейсів, людей планують евакуювати.
У Києві пройшла хода вірян Української православної церкви Київського патріархату.
Джерело: 24 канал
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