Випуск новин за 15:00: Заява Кернеса про декомунізовану назву вулиці. День матері в Україні
У випуску новин за 12 травня станом на 15:00 – харківський міський голова хоче повернути декомунізованому проспекту ім'я Жукова. Петиція, яку розмістили на сайті міської ради, набрала відповідну кількість голосів – понад п'ять тисяч голосів. День матері відзначають у 85 країнах світу. Україна до цієї традиції долучилися 20 років тому.
Також у випуску:
Петро Порошенко звільнив заступника глави своєї адміністрації.
У Києві спалили авто відомого журналіста та політолога Володимира Єгорова.
На фронті двоє військових поранено.
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