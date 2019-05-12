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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ МАТЕРІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ МАТЕРІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 15:00: Заява Кернеса про декомунізовану назву вулиці. День матері в Україні

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 травня станом на 15:00 – харківський міський голова хоче повернути декомунізованому проспекту ім'я Жукова. Петиція, яку розмістили на сайті міської ради, набрала відповідну кількість голосів – понад п'ять тисяч голосів. День матері відзначають у 85 країнах світу. Україна до цієї традиції долучилися 20 років тому.

      Також у випуску:

      Петро Порошенко звільнив заступника глави своєї адміністрації.

      У Києві спалили авто відомого журналіста та політолога Володимира Єгорова.

      На фронті двоє військових поранено.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Геннадій Кернес Декомунізація
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