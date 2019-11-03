Випуск новин за 15:00: Жахливе ДТП у Києві. Протести у Шотландії

У випуску новин за 3 листопада станом на 15:00 – ДТП сталася на вулиці Заболотного в Києві: зіткнулися автомобілі "Волга" і Ssang Yong . Внаслідок аварії 1 людина загинула, ще 6 зазнали травм. До 20 тисяч людей вийшли у Глазго на демонстрацію за незалежність Шотландії від Великої Британії.

Також у випуску: Американський президент Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити Володимира Зеленського у Білому домі, і переконаний, що український лідер прийме запрошення. "Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу зустрічні позовні вимоги у справі проти російського "Газпрому". На заході Франції вирує шторм Амелі й вже десятки тисяч поселень без світла, повалені дерева та паралізовані транспортні шляхи.