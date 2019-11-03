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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 15:00: Жахливе ДТП у Києві. Протести у Шотландії

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 листопада станом на 15:00 – ДТП сталася на вулиці Заболотного в Києві: зіткнулися автомобілі "Волга" і Ssang Yong . Внаслідок аварії 1 людина загинула, ще 6 зазнали травм. До 20 тисяч людей вийшли у Глазго на демонстрацію за незалежність Шотландії від Великої Британії.

      Також у випуску:

      Американський президент Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити Володимира Зеленського у Білому домі, і переконаний, що український лідер прийме запрошення.

      "Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу зустрічні позовні вимоги у справі проти російського "Газпрому".

      На заході Франції вирує шторм Амелі й вже десятки тисяч поселень без світла, повалені дерева та паралізовані транспортні шляхи.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Шотландія Велика Британія Аварії та ДТП Новини Києва
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