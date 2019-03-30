Випуск новин за 15:00: Зіпсовані бюлетені на Львівщині. Випадок сказу в Миколаєві

У випуску новин за 30 березня станом на 15:00 – на Львівщині голова виборчої комісії зіпсувала 180 виборчих бюлетенів, поставивши штамп "вибув" навпроти прізвища одного з кандидатів у президенти. В Миколаєві хворий на сказ пес покусав вісьмох людей, тепер всі вони проходять вакцинацію. Безпритульну тварину одразу зловили, проте того ж дня вона померла.

Також у випуску: За словами правозахисників, усіх кримських татар, яких російські силовики затримали в окупованому Криму, вивезли до РФ. На Київщині горів приватний завод по виробництву військової амуніції, є один постраждалий. Як у день тиші політики використовують приховану агітацію. У Черкасах правоохоронці викрили спробу підкупу виборців.

Джерело: 24 канал