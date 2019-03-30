Випуск новин за 15:00: Зіпсовані бюлетені на Львівщині. Випадок сказу в Миколаєві
У випуску новин за 30 березня станом на 15:00 – на Львівщині голова виборчої комісії зіпсувала 180 виборчих бюлетенів, поставивши штамп "вибув" навпроти прізвища одного з кандидатів у президенти. В Миколаєві хворий на сказ пес покусав вісьмох людей, тепер всі вони проходять вакцинацію. Безпритульну тварину одразу зловили, проте того ж дня вона померла.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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