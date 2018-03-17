16:32
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
-2°C -9°C
  • неділя
    -8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті.UA. Вирішальний поєдинок політиків. Музика для пошуку терористів
Вєсті.UA
21:15, 16 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Випуск новин за 15:00: Злочинне угрупування на Одещині. Видворення британських дипломатів

Випуск новин 16:25, сьогодні 8 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 березня станом на 15:00 – на Одещині затримали злочинне угрупування, котре складалось з вихідців з Кавказу. 23 британських дипломати мають покинути Росію протягом тижня.

Також у випуску:

У Києві проходить 14 з'їзд партії "Об'єднання Самопоміч".

Бізнес-партнера Березовського задушили повідцем для собаки.

Недержавні групи не могли отруїти Сергія Скрипаля, – розробник "Новачка" Віл Мірзаянов.

За 16 березня проросійські бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Теги: Випуск новин Новини Одеси Скандал Новини політики Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Путин пытается изолировать Россию от всего мира – так легче дольше оставаться у власти
сьогодні, 16:04 Путин пытается изолировать Россию от всего мира – так легче дольше оставаться у власти
Альфред Кох 765
Нове путінське мислення – гонка озброєння,
сьогодні, 13:54 Нове путінське мислення – гонка озброєння, "збирання" СРСР та початок холодної війни, – експерт
1003
Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
сьогодні, 12:00 Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
Віталій Кулик 4569
Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
сьогодні, 11:21 Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
48162
День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
сьогодні, 10:00 День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
Настя Сукач 3199
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук