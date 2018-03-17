Випуск новин за 15:00: Злочинне угрупування на Одещині. Видворення британських дипломатів
Випуск новин 16:25, сьогодні 8 Читать новость на русском
У випуску новин за 17 березня станом на 15:00 – на Одещині затримали злочинне угрупування, котре складалось з вихідців з Кавказу. 23 британських дипломати мають покинути Росію протягом тижня.
Також у випуску:
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Бізнес-партнера Березовського задушили повідцем для собаки.
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За 16 березня проросійські бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Джерело: 24 Канал
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