Випуск новин за 15:00: Змагання ветеранів ЗСУ. Реакція Зеленського на пожежу готелю в Одесі

У випуску новин за 17 серпня станом на 15:00 – війна їх навчила боротись не лише із ворогом, але із собою. Ветерани Збройних сил та люди з інвалідність позмагалися на всеукраїнських спортивних змаганнях "Ігри героїв". На події в Одесі вже відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Також у випуску: У Києві чоловік накинувся на свою колишню дівчину з ножем та заточкою. В Одесі під час пожежі в готелі загинуло вісім людей. У США розбився двомісний літак під час зйомок репортажу.

Джерело: 24 канал