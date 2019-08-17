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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 15:00: Змагання ветеранів ЗСУ. Реакція Зеленського на пожежу готелю в Одесі

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 серпня станом на 15:00 – війна їх навчила боротись не лише із ворогом, але із собою. Ветерани Збройних сил та люди з інвалідність позмагалися на всеукраїнських спортивних змаганнях "Ігри героїв". На події в Одесі вже відреагував Президент України Володимир Зеленський.

      Також у випуску:

      У Києві чоловік накинувся на свою колишню дівчину з ножем та заточкою.

      В Одесі під час пожежі в готелі загинуло вісім людей.

      У США розбився двомісний літак під час зйомок репортажу.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Збройні сили України Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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