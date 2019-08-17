Випуск новин за 15:00: Змагання ветеранів ЗСУ. Реакція Зеленського на пожежу готелю в Одесі
У випуску новин за 17 серпня станом на 15:00 – війна їх навчила боротись не лише із ворогом, але із собою. Ветерани Збройних сил та люди з інвалідність позмагалися на всеукраїнських спортивних змаганнях "Ігри героїв". На події в Одесі вже відреагував Президент України Володимир Зеленський.
Також у випуску:
У Києві чоловік накинувся на свою колишню дівчину з ножем та заточкою.
В Одесі під час пожежі в готелі загинуло вісім людей.
У США розбився двомісний літак під час зйомок репортажу.
Джерело: 24 канал
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