Випуск новин за 15:00: Зникнення українського політв'язня. Подвійне вбивство у Харкові

У випуску новин за 4 січня станом на 15:00 – у Кримському СІЗО зник український політв'язень Євген Панов. Зв'язок з ним зник після його переведення з одного слідчого ізолятора в інший. Харківські ЗМІ оприлюднили імена двох можливих підозрюваних у вбивстві студенток-іноземок. Один з підозрюваних вже встиг припущення журналістів назвати брехнею та вимагає вибачень.

Також у випуску: У зоні проведення ООС проросійські найманці тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Ще одна парафія Московського патріархату у Дніпрі перейшла до складу ПЦУ. В усіх львівських школах мають намір провакцинувати від кору дітей віком від 6 до 18 років. Синоптики попереджають про снігопади та хуртовини на Сході та Півдні України.