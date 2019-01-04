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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 15:00: Зникнення українського політв'язня. Подвійне вбивство у Харкові

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 січня станом на 15:00 – у Кримському СІЗО зник український політв'язень Євген Панов. Зв'язок з ним зник після його переведення з одного слідчого ізолятора в інший. Харківські ЗМІ оприлюднили імена двох можливих підозрюваних у вбивстві студенток-іноземок. Один з підозрюваних вже встиг припущення журналістів назвати брехнею та вимагає вибачень.

      Також у випуску:

      У зоні проведення ООС проросійські найманці тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

      Ще одна парафія Московського патріархату у Дніпрі перейшла до складу ПЦУ.

      В усіх львівських школах мають намір провакцинувати від кору дітей віком від 6 до 18 років.

      Синоптики попереджають про снігопади та хуртовини на Сході та Півдні України.

       

      Теги: Новини Харкова Випуск новин Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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