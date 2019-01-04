Випуск новин за 15:00: Зникнення українського політв'язня. Подвійне вбивство у Харкові
У випуску новин за 4 січня станом на 15:00 – у Кримському СІЗО зник український політв'язень Євген Панов. Зв'язок з ним зник після його переведення з одного слідчого ізолятора в інший. Харківські ЗМІ оприлюднили імена двох можливих підозрюваних у вбивстві студенток-іноземок. Один з підозрюваних вже встиг припущення журналістів назвати брехнею та вимагає вибачень.
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Джерело: 24 канал
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