Випуск новин за 15:00: Звернення Порошенка до Путіна. Переведення Сущенка в іншу камеру
У випуску новин за 17 березня станом на 15:00 – Петро Порошенко на зустрічі з виборцями на Михайлівській площі в Києві заявив, що знає про плани Кремля щодо втручання в українські вибори. "Пане Путін, не дочекаєтесь!", – сказав президент України. Незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка перевели в іншу камеру, у попередній протікав дах.
Також у випуску:
"Жовті жилети" під час протесту займались мародерством.
На фронті біля Хутора Вільний загинув військовий.
У Кракові під час будівельних робіт загинув громадянин України.
Джерело: 24 канал
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