Випуск новин за 15:00: Звернення Порошенка до Путіна. Переведення Сущенка в іншу камеру

У випуску новин за 17 березня станом на 15:00 – Петро Порошенко на зустрічі з виборцями на Михайлівській площі в Києві заявив, що знає про плани Кремля щодо втручання в українські вибори. "Пане Путін, не дочекаєтесь!", – сказав президент України. Незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка перевели в іншу камеру, у попередній протікав дах.

Також у випуску: "Жовті жилети" під час протесту займались мародерством. На фронті біля Хутора Вільний загинув військовий. У Кракові під час будівельних робіт загинув громадянин України.