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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Випуск новин за 15:00: Звернення Порошенка до Путіна. Переведення Сущенка в іншу камеру

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 березня станом на 15:00 – Петро Порошенко на зустрічі з виборцями на Михайлівській площі в Києві заявив, що знає про плани Кремля щодо втручання в українські вибори. "Пане Путін, не дочекаєтесь!", – сказав президент України. Незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка перевели в іншу камеру, у попередній протікав дах.

      Також у випуску:

      "Жовті жилети" під час протесту займались мародерством.

      На фронті біля Хутора Вільний загинув військовий. 

      У Кракові під час будівельних робіт загинув громадянин України.

      blog_ava
      У Польщі через обвал стіни загинув українець
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      Теги: Петро Порошенко Випуск новин Володимир Путін Роман Сущенко
      Джерело: 24 канал
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