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      Випуск новин за 16:00: Акції протесту під посольством РФ. Закриття КПВВ з ОРДЛО

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 березня станом на 16:00 – у цей день 6 років тому в українському Криму російські окупанти провели так званий референдум. На знак протесту під посольство РФ у Києві вийшли активісти. Перетин на контрольно-пропускних пунктах, які межують з окупованими територіями, обмежують. Про це повідомили в Луганській та Донецькій обласних військово-цивільних адміністраціях.

      Також у випуску: 

      Перший заражений коронавірусом в Україні чоловік одужує. За словами лікарів, вже скоро його зможуть виписати. Але для цього потрібно провести ще один контрольний текст. 

      Від 17 березня у Києві працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки та автозаправки. Усі інші заклади – ресторани, кафе, салони краси, спортивні комплекси, торгово-розважальні центри та нічні клуби – закриють на карантин. 

      В Україні зафіксовано два нових підтверджених випадки зараження коронавірусом, їх виявили в Чернівецькій області. Занедужали дві жінки, вони ізольовані. Стан їхній задовільний. 

      Верховна Рада також піде на карантин, остаточно ухвалити рішення депутати мають завтра на засіданні. Працювати три карантинні тижні депутати будуть лише в комітетах. 

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Теги: Новини України Окуповані території Анексія Криму Протести Випуск новин
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