Випуск новин за 16:00: Аварія з поїздом у Києві. Скандал із підозрами оточенню Порошенка

У випуску новин за 29 березня станом на 16:00 – напередодні вночі у Києві з рейок зійшли сім вагонів поїзда, попередня причина – незадовільний стан рейок. Прокурор Костянтин Кулик заявив, що соратники президента отримали підозри у причетності до легалізації активів "сім'ї" Януковича. ГПУ спростувала вручення таких підозр і обшуки у Кулика. Заяву прокурора пов'язують із впливом Коломойського.

Також у випуску: У Сумах госпіталізували шістьох медпрацівників пологового будинку, у них виявили кір. Зірвати вибори під виглядом націоналістичних військових формувань – таке завдання в Росії поставили екстремістам, об'єднання яких СБУ викрила напередодні. У Криму затримали Таіра Ібрагімова, який брав участь у флешмобі на підтримку арештованих кримських татар.

Джерело: 24 канал