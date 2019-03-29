Випуск новин за 16:00: Аварія з поїздом у Києві. Скандал із підозрами оточенню Порошенка
У випуску новин за 29 березня станом на 16:00 – напередодні вночі у Києві з рейок зійшли сім вагонів поїзда, попередня причина – незадовільний стан рейок. Прокурор Костянтин Кулик заявив, що соратники президента отримали підозри у причетності до легалізації активів "сім'ї" Януковича. ГПУ спростувала вручення таких підозр і обшуки у Кулика. Заяву прокурора пов'язують із впливом Коломойського.
Також у випуску:
У Сумах госпіталізували шістьох медпрацівників пологового будинку, у них виявили кір.
Зірвати вибори під виглядом націоналістичних військових формувань – таке завдання в Росії поставили екстремістам, об'єднання яких СБУ викрила напередодні.
У Криму затримали Таіра Ібрагімова, який брав участь у флешмобі на підтримку арештованих кримських татар.
Джерело: 24 канал
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