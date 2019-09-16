Випуск новин за 16:00: Балух про тортури в російській в'язниці. Акція на підтримку в'язнів

У випуску новин за 16 вересня станом на 16:00 – Володимир Балух розповів під час пресконференції про своє перебування в ув'язненні. Тортури почали застосовувати одразу після прибуття до колонії. У Львові активісти провели акцію на підтримку в'язнів Кремля. На площі Ринок розставили 86 капканів - які символізують кількість незаконно заарештованих кремлем людей.

Також у випуску: У Маріуполі невідомі розстріляли бойовика Романа Джумаєва із прізвиськом "Джулай". Нещодавно суд відпустив його від домашній арешт. Державний бюджет 2020 стане останнім, який ухвалять тільки на один рік. Надалі уряд плануватиме кошторис країни на 3 роки вперед.

Джерело: 24 канал