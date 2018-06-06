Випуск новин за 16:00: Балух втратив 30 кг. Смерть борця з корупцією на Харківщині
У випуску новин за 6 червня станом на 16:00 – політв'язень Володимир Балух втратив 30 кілограмів за 2,5 місяці голодування. На Харківщині знайшли тіло повішеного місцевого активіста, борця із корупцією, селяни вийшли на протест та вимагають звільнення місцевого голови.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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