Випуск новин за 16:00: Бій під окупованим Донецьком. Всеукраїнські навчання з цивільного захисту
У випуску новин за 20 листопада станом на 16:00 – вночі на околицях окупованого Донецька збройні сили України прийняли бій з терористами та здобули перемогу у ньому. Вперше за останні 10 років в Україні стартували масштабні навчання з цивільного захисту. Рятувальники впродовж трьох днів будуть відпрацьовувати варіанти небезпечних ситуацій.
Також у випуску:
Бізнес, пов'язаний з контрабандою цигарок у Чорному морі, приписують нардепу з оточення президента.
"Євробляхери" частково перекрили проїзд у Миколаєві.
Рада відмовилася зняти недоторканність з Березкіна, якого підозрюють у корупції.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі