Випуск новин за 16:00: Декларація міністра економіки. Обмеження в транспорті

У випуску новин за 24 березня станом на 16:00 – новий міністр розвитку економіки Ігор Петрашко доповнив свою декларацію. Відтак минулого року він отримав понад 13 мільйонів гривень зарплати в агрохолдингу олігарха Олега Бахматюка. Обмежили пересування громадським транспортом також в Одесі. Від сьогодні в салон насамперед пропускають працівників тих сфер, що забезпечують життєдіяльність міста.

Також у випуску: Ще 13 випадків коронавірусу сьогодні виявили у Чернівецькій області. Майже усі – в селі Колінківці. Контролювати самоізоляцію українців, які повертаються з-за кордону, закликав київський міський голова Віталій Кличко. бразильському місті Сан-Паулу один з головних стадіонів перетворять на шпиталь для заражених Covid-19.