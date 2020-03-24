Випуск новин за 16:00: Декларація міністра економіки. Обмеження в транспорті
У випуску новин за 24 березня станом на 16:00 – новий міністр розвитку економіки Ігор Петрашко доповнив свою декларацію. Відтак минулого року він отримав понад 13 мільйонів гривень зарплати в агрохолдингу олігарха Олега Бахматюка. Обмежили пересування громадським транспортом також в Одесі. Від сьогодні в салон насамперед пропускають працівників тих сфер, що забезпечують життєдіяльність міста.
Також у випуску:
Ще 13 випадків коронавірусу сьогодні виявили у Чернівецькій області. Майже усі – в селі Колінківці.
Контролювати самоізоляцію українців, які повертаються з-за кордону, закликав київський міський голова Віталій Кличко.
бразильському місті Сан-Паулу один з головних стадіонів перетворять на шпиталь для заражених Covid-19.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі