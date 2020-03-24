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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 16:00: Декларація міністра економіки. Обмеження в транспорті

      Випуск новин -

      У випуску новин за 24 березня станом на 16:00 – новий міністр розвитку економіки Ігор Петрашко доповнив свою декларацію. Відтак минулого року він отримав понад 13 мільйонів гривень зарплати в агрохолдингу олігарха Олега Бахматюка. Обмежили пересування громадським транспортом також в Одесі. Від сьогодні в салон насамперед пропускають працівників тих сфер, що забезпечують життєдіяльність міста.

      Також у випуску:

      Ще 13 випадків коронавірусу сьогодні виявили у Чернівецькій області. Майже усі – в селі Колінківці.

      Контролювати самоізоляцію українців, які повертаються з-за кордону, закликав київський міський голова Віталій Кличко.

      бразильському місті Сан-Паулу один з головних стадіонів перетворять на шпиталь для заражених Covid-19.

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 97 людей
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      Теги: е-декларування Новини Одеси Випуск новин
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