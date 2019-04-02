Випуск новин за 16:00: Декрет для чоловіків. Останні дані від ЦВК

У випуску новин за 2 березня станом на 16:00 – в Україні готують нововведення для батьків. Планують запровадити додаткову декретну відпустку для чоловіків. Декількох сотих відсотків бракує до остаточного опрацювання електронних протоколів голосування українців. В ЦВК вже обробили понад 99% документів.

Також у випуску: Юлія Тимошенко нікого не підтримує у другому турі. Українці закликають лідерів виборчих перегонів взяти участь у дебатах. Оцінку першому туру виборів дали в міжнародній місії ENEMO

Джерело: 24 канал