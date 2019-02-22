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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Демонтаж Шулявського мосту. Військові збори в Росії

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У виупску новин за 22 лютого станом на 16:00 – аварійний Шулявський міст демонтують у ніч з 15 на 16 березня і побудують нову розв'язку, повідомили в Київській міській державній адміністрації. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов в 2019 році росіян, які перебувають у запасі.

      Також у випуску:

      Фіналістки Євробачення-2019 Анна та Марія Опанасюк (дует ANNA MARIA) не змогли чітко відповісти на запитання, чи відбулася окупація Криму.

      Досудове розслідування у справі убивства Катерини Гандзюк триватиме до липня.

      Румунська православна церква висунула умови на яких вона готова визнати Православну Церкву України.

       

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      Теги: Випуск новин Новини Києва Дороги Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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