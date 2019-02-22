Випуск новин за 16:00: Демонтаж Шулявського мосту. Військові збори в Росії

У виупску новин за 22 лютого станом на 16:00 – аварійний Шулявський міст демонтують у ніч з 15 на 16 березня і побудують нову розв'язку, повідомили в Київській міській державній адміністрації. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов в 2019 році росіян, які перебувають у запасі.

Також у випуску: Фіналістки Євробачення-2019 Анна та Марія Опанасюк (дует ANNA MARIA) не змогли чітко відповісти на запитання, чи відбулася окупація Криму. Досудове розслідування у справі убивства Катерини Гандзюк триватиме до липня. Румунська православна церква висунула умови на яких вона готова визнати Православну Церкву України.