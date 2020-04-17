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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 16:00: Дезінфікуючий тунель у Дніпрі. Послаблення карантину в Данії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 17 квітня станом на 16:00 – у Дніпрі тестують дезінфікуючий тунель. Конструкцію встановили біля входу в обласну раду. Депутатів обливають розчином на основі колоїдного срібла. З 20 квітня у Данії дозволять відкритися перукарням, салонам краси та автошколам. Проте обмеження ще діятимуть для ресторанів, барів та спортзалів

      Також у випуску: 

      Відомий вуличний художник Бенксі знайшов застосування своєму таланту вдома. Він розмалював власну ванну кімнату. У ній розмістив дев'ять щурів, які нібито влаштували всередині безлад. 

      Хворий на COVID-19 ректор духовної академії при Києво-Печерській Лаврі вибачився перед тими, кого заразив. Про це єпископ Сильвестор написав в себе на фейсбук-сторінці.

      У Києві обмежать доступ до міських кладовищ. За словами мера міста Віталія Кличка, виключення становлять поховання. Проте похорони мають проходити з дотриманням норм, встановлених під час карантину. 

      США нададуть Україні допомогу в понад 9 мільйонів доларів для боротьби із коронавірусом. Фінанси спрямують на підготовку лабораторних систем, діагностику та надання технічної підтримки. 

      Теги: Новини України Новини Дніпра Данія Випуск новин
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