Випуск новин за 16:00: Дезінфікуючий тунель у Дніпрі. Послаблення карантину в Данії

У випуску новин за 17 квітня станом на 16:00 – у Дніпрі тестують дезінфікуючий тунель. Конструкцію встановили біля входу в обласну раду. Депутатів обливають розчином на основі колоїдного срібла. З 20 квітня у Данії дозволять відкритися перукарням, салонам краси та автошколам. Проте обмеження ще діятимуть для ресторанів, барів та спортзалів

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