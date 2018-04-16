Випуск новин за 16:00: ДТП в Одесі. Розслідування щодо хімічної атаки в Сирії

У випуску новин за 16 квітня станом на 16:00 – в Одесі маршрутка влетіла у вантажівку, 11 людей постраждали. Голови МЗС країн Євросоюзу вимагають незалежного розслідування хімічної атаки в Сирії.

Також у випуску: На кордоні України із Словаччиною та Польщею утворилися кілометрові затори. В Азовському морі активізувалися кораблі Чорноморського флоту. У вірменському Єревані люди вийшли на масові акції протесту проти призначення на посаду прем'єра екс-президента Сержа Саргсяна. У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше вивести війська із Сирії. Посеред квітня центральну частину США замели сильні снігопади, є жертви. Окупанти передали Україні тіло загиблого українського командира взводу 24-ої бригади Володимира Майбороди.