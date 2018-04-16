Випуск новин за 16:00: ДТП в Одесі. Розслідування щодо хімічної атаки в Сирії
У випуску новин за 16 квітня станом на 16:00 – в Одесі маршрутка влетіла у вантажівку, 11 людей постраждали. Голови МЗС країн Євросоюзу вимагають незалежного розслідування хімічної атаки в Сирії.
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Джерело: 24 Канал
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