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      Випуск новин за 16:00: Дубілет про перепис населення. Смертельна ДТП у Львові

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 16:00 – міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет наголосив, що махінацій під час електронного перепису населення не було. На Львівщині водій Opel в'їхав у пішоходів. Від отриманих травм жінка загинула. Ще четверо людей отримали травми.

      Також у випуску:

      Держава у смартфоні запрацювала. Сьогодні презентували додаток "Дія", у якому вже є декілька оцифрованих документів.

      Правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі автівки львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Ним виявився 19-річний хлопець.

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      Теги: Аварії та ДТП Дмитро Дубілет Перепис населення Випуск новин Новини Львова
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