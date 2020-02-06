Випуск новин за 16:00: Дубілет про перепис населення. Смертельна ДТП у Львові
У випуску новин за 6 лютого станом на 16:00 – міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет наголосив, що махінацій під час електронного перепису населення не було. На Львівщині водій Opel в'їхав у пішоходів. Від отриманих травм жінка загинула. Ще четверо людей отримали травми.
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