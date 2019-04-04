Випуск новин за 18:00: Експертиза для кандидатів у президенти. Фейкові квитки на дебати

У випуску новин за 4 березня станом на 18:00 – Зеленський заявив, що кандидати у президенти повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Порошенко погодився на це. На ОЛХ почали продавати білети на дебати кандидатів, ціни стартують від 80-ти гривень. Журналісти 24 каналу провели експеримент, але закінчилося все викликом поліції.

Також у випуску: У соцмережах люди активно реагують на дебати кандидатів у президенти.

Джерело: 24 канал