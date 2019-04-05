Випуск новин за 16:00: Історія дебатів у світі. Випробування ракети "Нептун"

У випуску новин за 5 березня станом на 16:00 – світова практика свідчить, що дебати – це найкращий спосіб показати всю суть кандидатів. Перші телевізійні дебати відбулися у США ще у 1960 році. На полігоні в Одеській області випробували крилату ракету "Нептун". Вже згодом її поставлять на озброєння військово-морських сил України.

Також у випуску: Результати першого туру виборів ЦВК може оголосити вже у неділю, 7 квітня.

Джерело: 24 канал