Випуск новин за 16:00: Кандидати у президенти проголосували. Вибори в Росії

У випуску новин за 31 березня станом на 16:00 – один за одним у першій половині дня проголосували кандидати в президенти. Українці не голосують у Росії. Чотири виборчі дільниці задля безпеки перенесли у сусідні країни - Фінляндію, Грузію і Казахстан.

Також у випуску: В Україні фіксують сотні порушень на виборах. Нові дані про явку виборців показали у ЦВК.

Джерело: 24 канал