Випуск новин за 16:00: Кандидати у президенти проголосували. Вибори в Росії
У випуску новин за 31 березня станом на 16:00 – один за одним у першій половині дня проголосували кандидати в президенти. Українці не голосують у Росії. Чотири виборчі дільниці задля безпеки перенесли у сусідні країни - Фінляндію, Грузію і Казахстан.
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Джерело: 24 канал
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