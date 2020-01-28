Випуск новин за 16:00: Карантин у Черкасах. Чоловік з гранатою у Харкові

У випуску новин за 28 січня станом на 16:00 – нині у Черкасах всі школи закрили на карантин через грип та ГРВІ. Кількість хворих там різко зросла ще минулого тижня. Тоді закрили 50 класів у різних школах. У метро Харкова правоохоронці виявили у одного з пасажирів гранату. 39-річний житель селища Васищеве тримав боєприпас у кишені куртки.

Також у випуску: У Брюсселі сьогодні розпочалося шосте засідання Ради асоціації "Україна-ЄС". Це перше засідання, в якому братиме участь новий склад українського уряду і Єврокомісії. В ефірі одного з італійських громадських телеканалів Україну назвали "Малою Росією". Українське посольство вимагає виправлення. Від китайського коронавірусу вже померли понад 100 людей. Ще 4000 осіб під наглядом лікарів. Багато країн відкликали своїх послів з Піднебесної, аби не наражати їх життя під загрозу.