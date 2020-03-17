Випуск новин за 16:00: Карантин у Харкові. Коронавірус у французькому парламенті
У випуску новин за 17 березня станом на 16:00 – Харків приєднався до загальнонаціонального карантину. У міста закривають метро, ринки, зупиняють міжміське та приміське пасажирські сполучення. У Франції 18 депутатів захворіли на коронавірус. Всього у тамтешньому парламенті вже 26 випадків захворювання на Covid-19.
Також у випуску:
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