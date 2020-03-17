Випуск новин за 16:00: Карантин у Харкові. Коронавірус у французькому парламенті

У випуску новин за 17 березня станом на 16:00 – Харків приєднався до загальнонаціонального карантину. У міста закривають метро, ринки, зупиняють міжміське та приміське пасажирські сполучення. У Франції 18 депутатів захворіли на коронавірус. Всього у тамтешньому парламенті вже 26 випадків захворювання на Covid-19.

Також у випуску: Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що карантин у країні, найімовірніше, продовжать. На українсько-словацькому кордоні тимчасово відкрили пішохідний пункт пропуску. Понад 3,5 тисячі українців чекають на повернення додому з-за кордону. УЄФА перенесла проведення чемпіонату Євро-2020 на наступний рік.