Випуск новин за 16:00: Карикатура від Джима Керрі. Самогубець в центрі Києва

У випуску новин за 8 жовтня станом на 16:00 – відомий американський актор висміяв Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Джим Керрі намалював на них карикатуру. Загадкове самогубство в центрі Києва. У столичному офісі Метрополітену, що знаходиться на вулиці Велика Васильківська, повісився чоловік.

Також у випуску: В Одесі взяли під варту двох поліцейських, яких підозрюють у катуванні затриманих. Адвокат Андрій Федур заявив, що перебування Сергія Пашинського у Лук'янівському СІЗО загрожує його життю. Грецька церква може стати першою серед 14 православних, яка визнає ПЦУ.