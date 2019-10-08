Випуск новин за 16:00: Карикатура від Джима Керрі. Самогубець в центрі Києва
У випуску новин за 8 жовтня станом на 16:00 – відомий американський актор висміяв Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Джим Керрі намалював на них карикатуру. Загадкове самогубство в центрі Києва. У столичному офісі Метрополітену, що знаходиться на вулиці Велика Васильківська, повісився чоловік.
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