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      Випуск новин за 16:00: Карикатура від Джима Керрі. Самогубець в центрі Києва

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 жовтня станом на 16:00 – відомий американський актор висміяв Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Джим Керрі намалював на них карикатуру. Загадкове самогубство в центрі Києва. У столичному офісі Метрополітену, що знаходиться на вулиці Велика Васильківська, повісився чоловік.

      Також у випуску:

      В Одесі взяли під варту двох поліцейських, яких підозрюють у катуванні затриманих.

      Адвокат Андрій Федур заявив, що перебування Сергія Пашинського у Лук'янівському СІЗО загрожує його життю.

      Грецька церква може стати першою серед 14 православних, яка визнає ПЦУ.

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      Теги: Новини Києва Випуск новин
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