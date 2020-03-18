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      Випуск новин за 16:00: Коронавірус в Чорногорії. Прогнози вчених щодо пандемії

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 березня станом на 16:00 – коронавірус зафіксували в останній не зараженій країні Європи – Чорногорії. Австралійські вчені припустили, що коронавірус забере 15 мільйонів людських життів у кращому випадку. Вони переконані, що від Covid-19 постраждають не лише люди, але й економіка.

      Також у випуску:

      Народний депутат Сергій Шахов заразився Covid-19. Про це він особисто повідомив у прямому ефірі.

      У Львові 14 осіб перевіряють на коронавірус. Серед них – діти.

      Маршрутки та електротранспорт у Дніпрі працюють без змін. Пояснюють це тим, що складно обмежити кількість людей у транспорті.

      За умисне зараження коронавірусом в Україні загрожує 8 років в’язниці
      сьогодні
      Теги: Чорногорія Випуск новин
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