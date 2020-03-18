Випуск новин за 16:00: Коронавірус в Чорногорії. Прогнози вчених щодо пандемії
У випуску новин за 18 березня станом на 16:00 – коронавірус зафіксували в останній не зараженій країні Європи – Чорногорії. Австралійські вчені припустили, що коронавірус забере 15 мільйонів людських життів у кращому випадку. Вони переконані, що від Covid-19 постраждають не лише люди, але й економіка.
Також у випуску:
Народний депутат Сергій Шахов заразився Covid-19. Про це він особисто повідомив у прямому ефірі.
У Львові 14 осіб перевіряють на коронавірус. Серед них – діти.
Маршрутки та електротранспорт у Дніпрі працюють без змін. Пояснюють це тим, що складно обмежити кількість людей у транспорті.
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