Випуск новин за 16:00: Коронавірус в Чорногорії. Прогнози вчених щодо пандемії

У випуску новин за 18 березня станом на 16:00 – коронавірус зафіксували в останній не зараженій країні Європи – Чорногорії. Австралійські вчені припустили, що коронавірус забере 15 мільйонів людських життів у кращому випадку. Вони переконані, що від Covid-19 постраждають не лише люди, але й економіка.

Також у випуску: Народний депутат Сергій Шахов заразився Covid-19. Про це він особисто повідомив у прямому ефірі. У Львові 14 осіб перевіряють на коронавірус. Серед них – діти. Маршрутки та електротранспорт у Дніпрі працюють без змін. Пояснюють це тим, що складно обмежити кількість людей у транспорті.