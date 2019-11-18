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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      Випуск новин за 16:00: Корупція у мерії Харкова. Ситуація на фронті

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 листопада станом на 16:00 – працівники харківської мерії привласнили 5 мільйонів державних гривень. Вони перепродавали залишки асфальту, закупленого для ремонту міських доріг. Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати позиції наших військових із забороненої зброї. Минулої доби загалом 16 разів порушили режим припинення вогню.

      Також у випуску:

      До України з початком нового тижня йде похолодання, температура сягатиме 11 градусів тепла вдень.

      Помер ще один військовий, який постраждав під час вибухів на складах в Балаклії.

      Столична влада просить уряд якнайшвидеш передати їй у власність "Гостинний двір".

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      Теги: Війна на Донбасі Корупція Випуск новин Новини Харкова
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