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      Випуск новин за 16:00: Кредити для малого бізнесу. Нові смерті від коронавірусу в Китаї

      Випуск новин

      У випуску новин за 4 лютого станом на 16:00 – перші доступні кредити для підприємців. В Україні державні банки почали видавати позики для малого бізнесу під низький відсоток. В Китаї від коронавірусу померло вже понад 400 людей, а за останню добу 60. Всі у епіцентрі зараження – провінції Хубей. Про це повідомив Національний комітет з охорони здоров'я.

      Також у випуску:

      Нардеп від "Опозиційної платформи – за життя" Ілля Кива знову оскандалився. Цього разу народний обранець у робочий час в сесійній залі листувався з одіозним російським політиком Володимиром Жиріновським.

      В уряді хочуть припинити виплати премій. Йдеться про гроші, які топменеджерам компанії виплачують за перемогу у Стокгольмському суді над "Газпромом".

      На передовій унаслідок обстрілів один військовий зазнав поранення і ще один контузії.

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      Теги: Випуск новин Китай
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