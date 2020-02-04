Випуск новин за 16:00: Кредити для малого бізнесу. Нові смерті від коронавірусу в Китаї
У випуску новин за 4 лютого станом на 16:00 – перші доступні кредити для підприємців. В Україні державні банки почали видавати позики для малого бізнесу під низький відсоток. В Китаї від коронавірусу померло вже понад 400 людей, а за останню добу 60. Всі у епіцентрі зараження – провінції Хубей. Про це повідомив Національний комітет з охорони здоров'я.
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