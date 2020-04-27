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      Випуск новин за 16:00: Криклій про відновлення руху транспорту. Послаблення карантину в Сербії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 27 квітня станом на 16:00 – 12 травня в Україні планують відновити рух транспорту. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Зокрема, хочуть відкрити приміське, міське та міжміське сполучення. У Сербії розпочали працювати перукарні, ринки, тренажерні зали. Однак всі заклади повинні мати засоби захисту – маски, рукавички та дезінфектори.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити "антиколомойський" законопроєкт.

      Двоє українських військових зазнали поранень на передовій.

      До України найближчими днями мають прилетіти 26 спецрейсів з евакуйованими українцями з різних куточків світу.

      У Польщі організують чартери для українських заробітчан.

       

      Теги: Сербія Новини України Транспорт Випуск новин
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