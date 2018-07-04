Випуск новин за 16:00: Кримінальна відповідальність за контрабанду. Загибиль військового

У випуску новин за 4 липня станом на 16:00 – уряд пропонує повернути кримінальну відповідальність за контрабанду, яку скасували за часів президента Януковича. На Харківщині під час завантаження військової техніки загинув військовий, трагедія сталась напередодні в Чугуївському районі.

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