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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Випуск новин за 16:00: Кримські татари в опозиції. Справа проти Порошенка

      Випуск новин 92 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 квітня станом на 16:00 – за словами лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілєва кримські татари будуть у конструктивній опозиції до майбутнього президента Володимира Зеленського. Судді окружного адмінсуду Києва просять відкрити справи проти Петра Порошенка, голови НБУ й міністра юстиції. Адже ті, мовляв, втручалися в їхню діяльність.

      Також у випуску: 

      Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль подав у відставку.

      Парламент готовий доводити в суді правомірність закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

      Кількість жертв терактів на Шрі-Ланці зросла до 321, понад півтисячі поранених залишаються у лікарнях.

      Влітку 2019 року у приватних клініках та лікарів-ФОП почнуть безоплатно вакцинувати за календарем щеплень.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Випуск новин Кримські татари
      Джерело: 24 канал
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