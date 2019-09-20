Випуск новин за 16:00: Купівля газу в Росії. Зважування фур на Київщині
У випуску новин за 20 вересня станом на 16:00 – український уряд готовий знову купувати газ у Росії. Про це сьогодні повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель. На під'їзді до Києва запрацювала система зважування авто в русі. Її вбудували в дорогу: як тільки машина проїжджає по майданчику, розумні датчики відразу передають інформацію до поліції.
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