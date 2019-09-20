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      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
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      Випуск новин за 16:00: Купівля газу в Росії. Зважування фур на Київщині

      Випуск новин 4

      У випуску новин за 20 вересня станом на 16:00 – український уряд готовий знову купувати газ у Росії. Про це сьогодні повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель. На під'їзді до Києва запрацювала система зважування авто в русі. Її вбудували в дорогу: як тільки машина проїжджає по майданчику, розумні датчики відразу передають інформацію до поліції.

      Також у випуску: 

      Дніпровський суд Києва обирає запобіжний захід псевдомінеру мосту "Метро" – колишньому військовому Олексієві Бельку.

      Проєкт бюджету на 2020 рік: на які гроші житиме Україна.

      Міста буквально пішли під воду: через масштабні паводки в американському Техасі загинули щонайменше дві людини.

      В Одесі закрили закрили на ремонт міст до Чорноморська: людям доводиться переправлятися човнами.

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      Теги: Новини України Випуск новин Газ Україна – Росія Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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