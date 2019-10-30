Випуск новин за 16:00: Лісові пожежі у Лос-Анджелісі. Дозвіл Данії на "Північний потік–2"
У випуску новин за 30 жовтня станом на 16:00 – Лісові пожежі загрожують найпрестижнішому району Лос-Анджелеса. З Беверлі-Гілз вивозять зірок. Данія погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Енергетичне агентство країни видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу.
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