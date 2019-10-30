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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      Випуск новин за 16:00: Лісові пожежі у Лос-Анджелісі. Дозвіл Данії на "Північний потік–2"

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 жовтня станом на 16:00 – Лісові пожежі загрожують найпрестижнішому району Лос-Анджелеса. З Беверлі-Гілз вивозять зірок. Данія погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Енергетичне агентство країни видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу.

      Також у випуску:

      Свідок розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського виступив у Конгресі.

      На кільцевій дорозі Ужгорода вже майже тиждень десяти кілометрова черга із вантажівок.

      По Золотому-4 стріляли бойовики.

      blog_ava
      Любов до алкоголю пов'язана з розміром мозку
      сьогодні
      10678
      Теги: Випуск новин Пожежа у Каліфорнії Данія Північний потік-2
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