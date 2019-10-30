Випуск новин за 16:00: Лісові пожежі у Лос-Анджелісі. Дозвіл Данії на "Північний потік–2"

У випуску новин за 30 жовтня станом на 16:00 – Лісові пожежі загрожують найпрестижнішому району Лос-Анджелеса. З Беверлі-Гілз вивозять зірок. Данія погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Енергетичне агентство країни видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу.

Також у випуску: Свідок розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського виступив у Конгресі. На кільцевій дорозі Ужгорода вже майже тиждень десяти кілометрова черга із вантажівок. По Золотому-4 стріляли бойовики.