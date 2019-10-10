Випуск новин за 16:00: Львів та Луцьк проти формули Штайнмайєра. Протести в Еквадорі

У випуску новин за 10 жовтня станом на 16:00 – депутати луцької та львівської мерії написали листи до президента, Кабміну та Верховної Ради. У зверненнях йдеться про те, що вибори на окупованій території є загрозою для країни. В еквадорській столиці Кіто не вщухають масові протести через скасування субсидій на пальне. Наразі там більше семиста затриманих.

Також у випуску: Полька з українським корінням Ольга Токарчук отримала Нобілевську премію з літератури. У Запоріжжі попрощалися з одним із загиблих льотчиків літака Ан12, що напередодні розбився у Львові. В окупованому Криму співробітники ФСБ Росії затримали українського активіста Олега Приходька.