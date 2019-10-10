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      Випуск новин за 16:00: Львів та Луцьк проти формули Штайнмайєра. Протести в Еквадорі

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 жовтня станом на 16:00 – депутати луцької та львівської мерії написали листи до президента, Кабміну та Верховної Ради. У зверненнях йдеться про те, що вибори на окупованій території є загрозою для країни. В еквадорській столиці Кіто не вщухають масові протести через скасування субсидій на пальне. Наразі там більше семиста затриманих.

      Також у випуску:

      Полька з українським корінням Ольга Токарчук отримала Нобілевську премію з літератури.

      У Запоріжжі попрощалися з одним із загиблих льотчиків літака Ан12, що напередодні розбився у Львові.

      В окупованому Криму співробітники ФСБ Росії затримали українського активіста Олега Приходька.

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      Теги: Випуск новин Формула Штайнмаєра Протести Новини Львова Новини Луцька
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