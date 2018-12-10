Випуск новин за 16:00: Львів у топ-100 туристичних міст. Викриття офіцера-зрадника
У випуску новин за 10 грудня станом на 16:00 – Львів увійшов до списку топ-100 туристичних міст світу за версією Euromonitor International. Він зайняв 80-ту позицію серед сотні міст усіх континентів і 23-ю – серед європейських міст. СБУ викрила високопоставленого офіцера Збройних сил України на зраді. Сергій Лазарев з позивним "Сократ" збирав для росіян дані про український безпілотник.
Також у випуску:
В Олега Сенцова виявили органічне ураження серця, печінки і нирок.
Глави МЗС країн ЄС обговорять санкції проти Росії.
Кримського суддю-зрадника Валерія Чорнобука поновили на посаді.
Джерело: 24 канал
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