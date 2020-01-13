Випуск новин за 16:00: Масові звільнення у Каховці. ДТП на Дніпропетровщині

У випуску новин за 13 січня станом на 16:00 – після масових протестів містян у Каховському райвідділі поліції звільнили керівника, двох його підлеглих та шестеро правоохоронців. Їх звинуватили у порушенні процедури слідчих дій на місці розстрілу 26-річного Володимира Чебукіна. На Дніпропетровщині рятувальники витягнули з водойми автомобіль з чотирьма тілами. Серед загиблих неповнолітня дівчина.

Також у випуску: Частина українських експертів, які працювали на місці падіння Boeing 737 в Ірані, повертаються до України. Фахівці досліджували уламки літака. На Одещині митники вилучили кількамільйонну контрабанду кубиків Рубіка. Через кордон хотіли переправити аж вісім тисяч головоломок. У Миколаївському районі від важкої форми сказу помер чоловік. Він підхопив хворобу ще у серпні 2019 року, тоді його вкусив безпритульний собака.