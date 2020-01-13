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      Випуск новин за 16:00: Масові звільнення у Каховці. ДТП на Дніпропетровщині

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      Випуск новин із Олексієм Печієм / 24 канал

      У випуску новин за 13 січня станом на 16:00 – після масових протестів містян у Каховському райвідділі поліції звільнили керівника, двох його підлеглих та шестеро правоохоронців. Їх звинуватили у порушенні процедури слідчих дій на місці розстрілу 26-річного Володимира Чебукіна. На Дніпропетровщині рятувальники витягнули з водойми автомобіль з чотирьма тілами. Серед загиблих неповнолітня дівчина.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Новини Херсона Поліція Новини Дніпра
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