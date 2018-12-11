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      Випуск новин за 16:00: Масштабна пожежа на Львівщині. Обстріл Золотого

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 грудня станом на 16:00 – на Львівщині горить нафта, у Дрогобицькому районі вибухнув величезний резервуар із нафтопродуктами. Бойовики обстріляли нещодавно звільнене Золоте і самі себе відрізали від водопостачання, про це повідомив заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

      Також у випуску:

      Ангела Меркель закликала Володимира Путіна звільнити незаконно захоплених українських моряків. 

      СБУ підтвердила, що дружина скандального голови контррозвідки Сергія Семочка таки має російський паспорт.

      Через масові протести "жовтих жилетів" у Франції запроваджують надзвичайний економічний стан.

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Новини Львова Пожежа
      Джерело: 24 канал
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