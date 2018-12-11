Випуск новин за 16:00: Масштабна пожежа на Львівщині. Обстріл Золотого
У випуску новин за 11 грудня станом на 16:00 – на Львівщині горить нафта, у Дрогобицькому районі вибухнув величезний резервуар із нафтопродуктами. Бойовики обстріляли нещодавно звільнене Золоте і самі себе відрізали від водопостачання, про це повідомив заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.
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Джерело: 24 канал
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