Випуск новин за 16:00: Масштабна пожежа на Львівщині. Обстріл Золотого

У випуску новин за 11 грудня станом на 16:00 – на Львівщині горить нафта, у Дрогобицькому районі вибухнув величезний резервуар із нафтопродуктами. Бойовики обстріляли нещодавно звільнене Золоте і самі себе відрізали від водопостачання, про це повідомив заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

Також у випуску: Ангела Меркель закликала Володимира Путіна звільнити незаконно захоплених українських моряків. СБУ підтвердила, що дружина скандального голови контррозвідки Сергія Семочка таки має російський паспорт. Через масові протести "жовтих жилетів" у Франції запроваджують надзвичайний економічний стан.