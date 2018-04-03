Випуск новин за 16:00: Мітинг націоналістів. Реабілітаційне рабство.
У випуску новин за 3 квітня станом на 16:00 – у столиці націоналісти мітингували проти олігархів, вони закликали нардепів підтримати антимонопольні законопроекти, націоналізувати приватизовані держпідприємства та повернути кошти, виведені українськими політиками в офшори. У реабілітаційному центрі Вінниці насильно утримували людей.
Також у випуску:
Величезна тріщина на дорозі Суми-Київ.
Нью-Йорк засипало снігом.
Депутати провалили скасування е-декларацій.
У Росії порушили справу проти Авакова.
Джерело: 24 Канал
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