Випуск новин за 16:00: Мітинг націоналістів. Реабілітаційне рабство.

У випуску новин за 3 квітня станом на 16:00 – у столиці націоналісти мітингували проти олігархів, вони закликали нардепів підтримати антимонопольні законопроекти, націоналізувати приватизовані держпідприємства та повернути кошти, виведені українськими політиками в офшори. У реабілітаційному центрі Вінниці насильно утримували людей.

Також у випуску: Величезна тріщина на дорозі Суми-Київ. Нью-Йорк засипало снігом. Депутати провалили скасування е-декларацій. У Росії порушили справу проти Авакова.