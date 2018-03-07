Випуск новин за 16:00: Мітинг у Києві. ГПУ перевіряє тендер Мінкультури
Випуск новин 16:55, 7 березня 98 Читать новость на русском
У випуску новин за 7 березня станом на 16:00 – у Києві проходить акція #Марків спрямована на підтримку бійця Нацгвардії Віталія Марківа, заарештованого в Італії. ГПУ проводить обшуки та вилучає з бібліотек книги, які Мінкультури придбали за 50 мільйонів гривень.
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Джерело: 24 Канал
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