Випуск новин за 16:00: На Донеччині підірвалися українські сапери. Пікет у Сумах

У випуску новин за 9 квітня станом на 16:00 – на Донеччині підірвалися українські сапери, один чоловік загинув, ще двоє поранені. Зранку четверо піротехніків рушили розміновувати територію в селі Зайцеве, коли шукали міни біля водогону насосної станції – прогримів вибух. У Сумах вимагають чесного покарання для доньки депутата, яка на позашляховику збила 24-річну дівчину.

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Дебати в студії Суспільного відбудуться незалежно від того прийдуть на них кандидати чи ні, про це заявили в ЦВК.

У ВРУ створили депутатське об'єднання "За Зеленського", у складі – один депутат – Віталій Купрій, який і очолив об'єднання.

Правоохоронці, голова НПУ Сергій Князєв, заступник Арсена Авакова Сергій Яровий приїхали на НСК "Олімпійський".