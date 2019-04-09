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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 16:00: На Донеччині підірвалися українські сапери. Пікет у Сумах

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 квітня станом на 16:00 – на Донеччині підірвалися українські сапери, один чоловік загинув, ще двоє поранені. Зранку четверо піротехніків рушили розміновувати територію в селі Зайцеве, коли шукали міни біля водогону насосної станції – прогримів вибух. У Сумах вимагають чесного покарання для доньки депутата, яка на позашляховику збила 24-річну дівчину.

      Також у випуску:

      Дебати в студії Суспільного відбудуться незалежно від того прийдуть на них кандидати чи ні, про це заявили в ЦВК.

      У ВРУ створили депутатське об'єднання "За Зеленського", у складі – один депутат – Віталій Купрій, який і очолив об'єднання.

      Правоохоронці, голова НПУ Сергій Князєв, заступник Арсена Авакова Сергій Яровий приїхали на НСК "Олімпійський".

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      Теги: Суми Аварії та ДТП Жертви Війна на Донбасі Новини Донецька Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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